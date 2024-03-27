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"Экономика бензопилы" в действии: президент Аргентины заявил о сокращении 70000 госслужащих

время публикации: 27 марта 2024 г., 14:32 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 14:39
"Экономика бензопилы" в действии: президент Аргентины заявил о сокращении 70000 госслужащих
AP Photo/Natacha Pisarenko

Президент Аргентины Хавьер Милей обнародовал планы в ближайшие месяцы сократить 70000 ставок госслужащих с тем, чтобы уменьшить размеры государственного аппарата. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Демонстрируя накануне выборов серьезность своего подхода к сокращению общественного сектора, Милей появлялся на митингах с бензопилой. СМИ прозвали его подход "экономикой бензопилы".

Этого ультраправого политика нередко сравнивают с бывшими президентами США и Бразилии – Дональдом Трампом и Жаиром Болсонару. На церемонии своей инаугурации в декабре 2023 года Милей выступил с программным заявлением.

"Я ликвидирую ущерб, нанесенный десятилетиями упадка. Но для этого потребуется значительное сокращение расходов. У нас нет денег, необходима шоковая терапия. Альтернативы нет, в краткосрочной перспективе ситуация ухудшится", – сказал глава государства, обещав сократить общественный долг и сократить инфляцию, достигшую 140%.

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