"Экономика бензопилы" в действии: президент Аргентины заявил о сокращении 70000 госслужащих

Президент Аргентины Хавьер Милей обнародовал планы в ближайшие месяцы сократить 70000 ставок госслужащих с тем, чтобы уменьшить размеры государственного аппарата. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Демонстрируя накануне выборов серьезность своего подхода к сокращению общественного сектора, Милей появлялся на митингах с бензопилой. СМИ прозвали его подход "экономикой бензопилы".

Этого ультраправого политика нередко сравнивают с бывшими президентами США и Бразилии – Дональдом Трампом и Жаиром Болсонару. На церемонии своей инаугурации в декабре 2023 года Милей выступил с программным заявлением.

"Я ликвидирую ущерб, нанесенный десятилетиями упадка. Но для этого потребуется значительное сокращение расходов. У нас нет денег, необходима шоковая терапия. Альтернативы нет, в краткосрочной перспективе ситуация ухудшится", – сказал глава государства, обещав сократить общественный долг и сократить инфляцию, достигшую 140%.