One Zero отчитался о втором годе убытков, планирует выйти в прибыль в 2025 году

Самый молодой израильский банк, цифровой банк One Zero, действующий на рынке только второй год, опубликовал финансовый отчет за 2023 год.

Убытки банка в 2023 году, первом полном году работы, составили 357 миллионов шекелей. В 2022 году убытки банка составляли 263,4 миллиона шекелей, однако он действовал только часть года.

Таким образом, банк потратил 620 миллионов шекелей из 960 миллионов шекелей, вложенных в него инвесторами во главе с основателем, профессором Амноном Шаашуа.

На уровень прибыльности банк рассчитывает выйти к концу 2025 года.

На конец 2023 года One Zero привлек 100 тысяч клиентов, владеющих 90 тысячами счетов. 30% клиентов являются пассивными, 40% - клиентами с высоким уровнем активности.

Общая сумма вкладов в банк – 1,8 миллиарда шекелей. В 2023 году на One Zero пришлось 2,5% рынка новых вкладов. Кредитный портфель банка составляет 245 миллионов шекелей.