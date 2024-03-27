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Экономика

Кнессет уменьшил размер пени за задержку в выплате штрафов

время публикации: 27 марта 2024 г., 22:21 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 22:21
Кнессет уменьшил размер пени за задержку в выплате штрафов
Photo by Nati Shohat/Flash90

Депутаты Кнессета утвердили во втором и третьем чтениях законопроект, уменьшающий размер пени, начисляемой на административные и уголовные штрафы в случае задержки в их оплате.

Согласно новому закону, размер пени составит 30% от основной суммы штрафа, а не 50%. После этого каждые три месяца к долгу будут прибавляться штрафные проценты по Закону о пене и индексации без начисления сложных процентов (то есть штраф будет начисляться только на исходный долг, а не на невыплаченную пеню).

Так, неуплаченный вовремя штраф в размере 1000 шекелей через год превратится в 1420 шекелей, а не в 1600 шекелей.

Следует подчеркнуть, что новые правила вступят в силу только с 1 января 2025 года.

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