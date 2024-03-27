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Экономика

Кнессет разрешил жертвам террора удерживать компенсации из денег Палестинской автономии

время публикации: 27 марта 2024 г., 10:35 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 10:35
Кнессет разрешил жертвам террора удерживать компенсации из денег Палестинской автономии
Yonatan Sindel/Flash90

Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении закон, дающий жертвам террора и их семьям взыскивать компенсации, к выплате которых был приговорен террорист, с тех, кто его финансирует или несет за него ответственность.

При этом право на взыскание компенсации идет в дополнение к выплатам, полагающимся им на основании закона о реабилитации.

Фактически новый закон поощряет взыскание компенсаций с террористов, и позволяет удерживать эти суммы из денег, выплачиваемых террористам и их семьям Палестинской автономией.

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