Кнессет разрешил жертвам террора удерживать компенсации из денег Палестинской автономии

Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении закон, дающий жертвам террора и их семьям взыскивать компенсации, к выплате которых был приговорен террорист, с тех, кто его финансирует или несет за него ответственность.

При этом право на взыскание компенсации идет в дополнение к выплатам, полагающимся им на основании закона о реабилитации.

Фактически новый закон поощряет взыскание компенсаций с террористов, и позволяет удерживать эти суммы из денег, выплачиваемых террористам и их семьям Палестинской автономией.