"Mаарив": после ликвидации "регуляторов" ХАМАСа цены на еду в Газе снизились вдвое

Мониторинг социальных сетей свидетельствует о снижении цен на продукты питания на рынках в секторе Газы вдвое и более в последние несколько дней, и об увеличении ассортимента товаров, сообщает газета "Маарив".

В частности, стоимость килограмма сахара снизилась с 70 шекелей до 20 шекелей.

Участники дискуссий в этом сегменте соцсетей отмечают, что снижение цен последовало за серией ударов ЦАХАЛа, в ходе которых была ликвидирована командная цепочка "чрезвычайного комитета" ХАМАСа, контролировавшего распределение гуманитарной помощи.