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Экономика

"Mаарив": после ликвидации "регуляторов" ХАМАСа цены на еду в Газе снизились вдвое

время публикации: 27 марта 2024 г., 07:37 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 07:37
"Mаарив": после ликвидации "регуляторов" ХАМАСа цены на еду в Газе снизились вдвое
AP Photo/Hatem Ali

Мониторинг социальных сетей свидетельствует о снижении цен на продукты питания на рынках в секторе Газы вдвое и более в последние несколько дней, и об увеличении ассортимента товаров, сообщает газета "Маарив".

В частности, стоимость килограмма сахара снизилась с 70 шекелей до 20 шекелей.

Участники дискуссий в этом сегменте соцсетей отмечают, что снижение цен последовало за серией ударов ЦАХАЛа, в ходе которых была ликвидирована командная цепочка "чрезвычайного комитета" ХАМАСа, контролировавшего распределение гуманитарной помощи.

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