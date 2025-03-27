Харедим намерены объявить бойкот торговым центрам BiG
время публикации: 27 марта 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 11:28
В пятницу, 28 марта, в ультраортодоксальных СМИ и памфлетах будет опубликовано письмо с призывом бойкотировать торговые центры сети BiG, сообщает "Кикар Шабат".
Согласно порталу, письмо выйдет за подписью духовного лидера литовского направления ультраортодоксального иудаизма Дова Ландо и лидера гурских хасидов раввина Яакова Арье Альтера.
Призыв к бойкоту связан с открытием торгового центра BiG в Глилот, который работает по субботам, позволяя своим арендаторам самим решать, будет ли магазин открыт в субботу, или нет.
Стоит отметить, что это отнюдь не единственный центр BiG, работающий по субботам, однако он стал самым крупным из них.