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Экономика

Харедим намерены объявить бойкот торговым центрам BiG

Потребление
Харедим
время публикации: 27 марта 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 11:28
Харедим намерены объявить бойкот торговым центрам BiG
Yossi Aloni/Flash90

В пятницу, 28 марта, в ультраортодоксальных СМИ и памфлетах будет опубликовано письмо с призывом бойкотировать торговые центры сети BiG, сообщает "Кикар Шабат".

Согласно порталу, письмо выйдет за подписью духовного лидера литовского направления ультраортодоксального иудаизма Дова Ландо и лидера гурских хасидов раввина Яакова Арье Альтера.

Призыв к бойкоту связан с открытием торгового центра BiG в Глилот, который работает по субботам, позволяя своим арендаторам самим решать, будет ли магазин открыт в субботу, или нет.

Стоит отметить, что это отнюдь не единственный центр BiG, работающий по субботам, однако он стал самым крупным из них.

Экономика
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