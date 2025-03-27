Харедим намерены объявить бойкот торговым центрам BiG

В пятницу, 28 марта, в ультраортодоксальных СМИ и памфлетах будет опубликовано письмо с призывом бойкотировать торговые центры сети BiG, сообщает "Кикар Шабат".

Согласно порталу, письмо выйдет за подписью духовного лидера литовского направления ультраортодоксального иудаизма Дова Ландо и лидера гурских хасидов раввина Яакова Арье Альтера.

Призыв к бойкоту связан с открытием торгового центра BiG в Глилот, который работает по субботам, позволяя своим арендаторам самим решать, будет ли магазин открыт в субботу, или нет.

Стоит отметить, что это отнюдь не единственный центр BiG, работающий по субботам, однако он стал самым крупным из них.