Госбюджет-2025 и сага о втором аэропорте. Экономический обзор

Чем запомнится госбюджет 2025 года. Что напугало Банк Израиля. Где построят новый израильский аэропорт.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Бюджет неиспользованного кризиса

Государственный бюджет на 2025 год, самый большой в истории страны, утвержден, и министерства смогут возобновить работу в нормальном режиме. Это едва ли не все, что можно сказать хорошего про сам бюджет.

Стоит напомнить, что из 620 миллиардов шекелей госбюджета, более 90% жестко расписаны в рамках предыдущих обязательств правительств – зарплат госслужащих, выплат подрядчикам, оборонных заказов и т.д. Два фронтальных секвестра (на 5%, а затем еще на 2,2%) вычли из гибкой части еще несколько миллиардов шекелей. Вынужденный резкий рост оборонных расходов также сократил возможность правительства маневрировать оставшимся.

Тем не менее, речь все еще идет о 30-40 миллиардах шекелей, однако из значимых бюджетных шагов можно положительно отметить только резкое увеличение сумм, выделенных на спасение системы психического здоровья. В остальном это бюджет сохранения существующей ситуации, без стимулирования развития, без выбора приоритетов.

Закон о государственном регулировании на этот раз был ограничен мерами по пополнению госказны, поскольку из-за позднего начала обсуждения из него были исключены даже те рыночные реформы, которые озвучивались в начале пути. Обещание закрыть 5 ненужных министерств не стоило бумаги, на которой было напечатано, как и многие другие обещания.

Справедливости ради должен сказать, что министр финансов Бецалель Смотрич по большей части выполнил обещание касательно бюджетной дисциплины, и смог провести через Кнессет повышение налогов и другие непопулярные меры, а оставшееся добрав теми самыми фронтальными секвестрами. Это позволит избежать дополнительного резкого роста государственного долга, однако ни в бюджете, ни в сопутствующих законах нет мер, которые обеспечат восстановление экономического роста и позволят превратить кризисную ситуацию в трамплин для последующего скачка.

Предотвращение кризиса или удар по рынку недвижимости

Поскольку успешное утверждение правительством государственного бюджета стало очевидным заранее, пожалуй главной экономической новостью недели было решение Банка Израиля прекратить наблюдать со стороны и вмешаться в ситуацию на рынке недвижимости.

Инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили отреагировал на рост обеспокоенности экономистов по поводу роста риска образования "пузыря" на рынке недвижимости из-за высокой популярности так называемых "шаровых" кредитов, позволяющих семьям купить квартиру на бумаге, вложив всего от 5-10% стоимости на момент подписания сделки, а остальную сумму начать платить только после получения квартиры.

Основная проблематичность такой сделки в том, что покупатель не знает, в каких обстоятельствах будет он и какой будет ситуация на рынке через 3-4 года, когда ему придется брать ипотечную ссуду. Противники таких сделок утверждают, что их использование привлекает на рынок семьи, у которых часто нет иной возможности купить квартиру, и которые, в случае даже небольшого ухудшения экономической ситуации, могут оказаться неспособны получить ипотеку или, даже получив ипотечную ссуду, выплачивать ежемесячные платежи. Соответственно, увеличивается риск для застройщиков и для банков.

В Банке Израиля сочли уровень риска достаточно высоким, чтобы вмешаться. При этом ограничения выставлены не на уровне отдельной сделки, а на уровне общей доли "шаровых" кредитов от ипотечного портфеля банка и оценки риска кредитования конкретного подрядчика. То есть мероприятия 10/90 и подобные им сохранятся, но их масштабы будут более ограничены.

Впрочем, раздаются и голоса, утверждающие, что хотя в краткосрочной перспективе данный шаг может привести к снижению цен на жилье на несколько процентов, его реальная эффективность будет ограниченной и краткосрочной. Застройщики начнут обращаться к внебанковским кредитным структурам, не регулируемым Банком Израиля, а пострадавшими окажутся покупатели, на которых будет переложено повышение стоимости финансирования.

Сага о втором аэропорте

В истории Израиля есть немало инфраструктурных проектов, процесс принятия решения о создании и процесс строительства которых превращался в многолетнюю сагу. Иногда дошедшие до стадии запуска проекты оказывались в итоге удачными, как красная линия иерусалимского трамвая, иногда превращались в "белых слонов", как аэропорт Рамон в пустыне Арава.

Новый международный аэропорт, который должен стать дополнением к аэропорту Бен-Гурион, уже обладает 15-летней историей, хотя до закладки первого камня этого аэропорта еще далеко.

Кратко напомню предыдущие серии – аэропорт Бен-Гурион постепенно приближается к исчерпанию своего ресурса. В 2009 году министр транспорта Шауль Мофаз утверждает рекомендацию специальной комиссии о строительстве аэропорта на севере страны, однако она снимается с повестки дня из-за сопротивления министерства сельского хозяйства и северных региональных советов, не желавших видеть аэропорт на своей территории. В 2011 году министр транспорта Исраэль Кац утверждает решение построить аэропорт в Негеве, рядом с базой ВВС "Неватим". ЦАХАЛ и министерство обороны выступают категорически против этой опции. С тех пор были созваны несколько комиссий, которые приходили к выводу, что строить аэропорт надо в Изреэльской долине рядом с авиабазой "Рамат Давид", как по техническим, так и по экономическим соображениям. В 2014 году правительство даже приняло соответствующее решение, однако дальше этого дело не пошло. Сильное сельскохозяйственное лобби было против строительства на севере, имеющие сильное влияние в "Ликуде" мэры городов Негева требовали строительства аэропорта к югу от Беэр-Шевы. В качестве соломонова решения Земельному управлению было велено продвигать планирование строительства двух аэропортов, и на севере и на юге. Исраэля Каца сменил Бецалель Смотрич, потом минтранс возглавляли Мири Регев, Мейрав Михаэли, снова Мири Регев, но дискуссия каждый раз возвращалась к исходной точке – правильно строить на севере, но проще строить на юге.

В 2022 году, когда минтранс возглавляла Михаэли, добившаяся отмены решения правительства от 2014 года и создавшая очередную комиссию, ей удалось сломать сопротивление министерства обороны – Бени Ганц снял возражение на строительство аэропорта возле "Неватим", вопреки позиции ВВС. Однако дальше этого дело не сдвинулось, пока в начале 2025 года депутат Альмог Коэн ("Ционут Датит"), лоббирующий интересы Негева, не начал быстро продвигать через Кнессет законопроект, обязывающий государство начать строить аэропорт возле "Неватим" уже в следующем году и сдать его в начале следующего десятилетия.

На этой неделе экономическая комиссия Кнессета утвердила законопроект Коэна к итоговому чтению, после чего в саге произошел неожиданный поворот. Руководство оборонных структур затребовало экстренной встречи с военно-политическим кабинетом правительства, чтобы остановить принятие законопроекта. Министерство обороны внезапно вернулось на свою позицию до 2022 года и снова выступает категорически против строительства гражданского аэропорта возле "Неватим". И, согласно "Калькалисту", тот самый Исраэль Кац, который в 2011 году в качестве министра транспорта первым предложил строительство аэропорта в Негеве, уже в качестве министра обороны полностью поддерживает свое новое ведомство. Между тем, до исчерпания ресурса аэропорта Бен-Гуриона, по оценкам специалистов, осталось менее 6 лет.