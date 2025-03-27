Минэкологии назвало 10 самых загрязняющих предприятий Израиля за 2023 год

Министерство экологии с задержкой в несколько месяцев опубликовало ежегодный отчет о влиянии промышленности на окружающую среду, оценив уровень загрязнения, создаваемого 125 крупными промышленными объектами.

Ашдодский нефтеперерабатывающий завод снизил уровень загрязняющих выбросов на 13% по сравнению с 2022 годом, однако все еще остается самым загрязняющим предприятием в Израиле.

"ICL Ротем", занимающаяся добычей и переработкой фосфатов в Негеве, увеличила уровень выбросов на 4% и переместилась с третьего места на второе.

Хайфский НПЗ сократил выбросы на 16% и опустился на третью строчку.

Комплекс водоочистных сооружений ШАФДАН, обрабатывающий сточные воды Гуш-Дана, увеличил выбросы на 87% и переместился с 13-го места на 4-е. Нефтехимический завод "Кармель Олефиним" опустился на пятое место, сократив выбросы на 10%.

Заводы Мертвого моря остались на 6й строчке, увеличив объем выбросов на 1%, газодобывающая платформа "Тамар" поднялась с 17-го места на 7-е из-за увеличения выбросов на 57%.

Электростанция "Орот Рабин" в Хадере сохранила прошлогодний уровень выбросов, и поднялась с 9-го места на 8-е. Нефтехимическое предприятие "Гадив" сократило выбросы на 38% и опустилось с 5-й строчки на 9-ю, а водоочистной комбинат GES в Хайфе остался на 10-й строке, не изменив уровень выбросов.