Трамп объявил о повышении на 25% таможенных пошлин на импорт автомобилей

Дональд Трамп на встрече с журналистами в Овальном кабинете объявил о поднятии таможенных пошлин на импорт автомобилей до уровня 25%. Указ вступит в силу 2 апреля, а сбор пошлин начнется на следующий день.

Трамп выразил уверенность, что новые таможенные тарифы приведут к расцвету автомобильной промышленности в США. Он пообещал: "Вы увидите, пройдет совсем немного времени и в итоге у нас будет много людей, занятых в автомобилестроении".

Трамп также отметил, что производители, у которых имеются собственные заводы в США, приветствуют его решение. "Тем же, у кого нет заводов в Америке, придется их построить", – сказал президент.

Правительство Канады дало понять, что намерено действовать симметрично и поднимет таможенные тарифы на продукцию автопрома.