Еще одна компания заплатит 10 млн шекелей за предоставление скидок с завышенной цены

Компания по продаже сантехники и керамики "Хези Банк" достигла внесудебного соглашения в рамках представительского иска о манипуляции с ценами, и заплатит 10 миллионов шекелей.

Иск против основных игроков на израильском рынке керамики о сознательном введении потребителей в заблуждение путем публикации заведомо завышенных цен с предоставлением крупной скидки от них был подан еще в 2012 году.

В 2019 году Тель-Авивский окружной суд согласился принять иск к рассмотрению в качестве представительского. В 2023 году Верховный суд отклонил апелляцию семи компаний, контролирующих израильский рынок сантехники и керамики, на принятие представительского иска против них.

Суд постановил, что практика установления заведомо завышенной цены и представления последующего снижения до реальной цены в качестве скидки является незаконной. В своем решении Верховный суд опирался, среди прочего, на позицию юридического отдела Управления по защите прав потребителя.

"Цена, указанная на товаре, должна отражать обычную стоимость товара, по которой он продается в обычных условиях, а скидка означает снижение от обычной цены. Поэтому предприятие, указывающее цены заведомо выше тех, по которым товары продаются обычно, и представляющий снижение такой цены в качестве "скидки", не только вводит покупателя в заблуждение по поводу цены товара, но и обманывает его, давая ему понять, что он "выиграл"", – сказано в решении Верховного суда.

Компании, в свою очередь, утверждали, что нет такого понятия как "обычная" цена, поскольку как правило клиенты покупают "комплект товаров", и что цена в каждом случае определяется для этого комплекта, что выражается в скидке от прейскуранта, являющегося лишь исходной точкой. Однако судьи Яэль Вильнер, Ноам Сольберг и Узи Фогельман отклонили эту позицию, отметив, что и в обычной бакалее люди тоже, как правило, покупают "набор товаров", что не мешает наличию у каждого из входящих в этот набор товаров обычной цены.

"Хези Банк" – вторая компания, достигшая внесудебного соглашения по иску. Ранее компания "Шаиш Алони" заплатила 13 миллионов шекелей.

В связи с проблематичностью поиска пострадавших от действий компании, компенсация "Хези Банк" будет перечислена в фонд распределения компенсаций по представительским искам, который направит их на цели, связанные с помощью пострадавшим в войне и восстановлением пострадавших населенных пунктов.