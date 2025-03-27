Минэкономики проверяет возможность введения контроля цен на мацу

Инспектор цен в министерстве экономики Йонатан Бецалель затребовал у компаний "Мацот Ришон" и "Мацот Йегуда", контролирующих 80% израильского рынка мацы, документацию для проверки на предмет введения контроля цен.

По утверждению Бецалеля, существенная разница между стоимостью сырья и стоимостью продукции на прилавке магазинов вызывает подозрения по поводу злоупотребления компаниями своих позиций на рынке.

Стоимость кошерной для Песаха муки, идущей на 2,5-килограммовую упаковку мацы, составляет 7,5 шекелей, тогда как упаковка мацы продается по 30-33 шекеля. Рост цен на мацу за последние 10 лет значительно превысил темпы инфляции.