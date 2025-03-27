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Экономика

Минэкономики проверяет возможность введения контроля цен на мацу

Потребление
Мин.экономики
время публикации: 27 марта 2025 г., 22:45 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 22:45
Минэкономики проверяет возможность введения контроля цен на мацу
Arie Leib Abrams/Flash90

Инспектор цен в министерстве экономики Йонатан Бецалель затребовал у компаний "Мацот Ришон" и "Мацот Йегуда", контролирующих 80% израильского рынка мацы, документацию для проверки на предмет введения контроля цен.

По утверждению Бецалеля, существенная разница между стоимостью сырья и стоимостью продукции на прилавке магазинов вызывает подозрения по поводу злоупотребления компаниями своих позиций на рынке.

Стоимость кошерной для Песаха муки, идущей на 2,5-килограммовую упаковку мацы, составляет 7,5 шекелей, тогда как упаковка мацы продается по 30-33 шекеля. Рост цен на мацу за последние 10 лет значительно превысил темпы инфляции.

Экономика
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