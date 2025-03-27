"Битуах Леуми" начинает принимать заявки на грант на обустройство для жителей севера

Институт национального страхования в кратчайшие сроки разработал систему для оформление грантов на возвращение (грантов на обустройство) для жителей населенных пунктов на севере Израиля, вернувшихся в свои дома после длительной эвакуации.

В рамках оказания помощи на обустройство, "Битуах Леуми" перечислит населению сотни миллионов шекелей. Грант предназначен для жителей севера, которые не подавали иски в Компенсационный фонд Налогового управления в связи с имущественным ущербом, возникшим из-за их длительного отсутствия. Речь идет о таких ситуациях, как поломка электроприборов, плесень и вздувшаяся штукатурка в домах, испорченная влажностью и плесенью мебель и тому подобное.

Поскольку закон не позволяет получения двойных компенсационных выплат, тем, кто уже подал заявки на выплаты из Компенсационного фонда, грант от "Битуах Леуми" может быть не положен.

В соответствии с критериями Института национального страхования, единовременный грант будет выплачен эвакуированным с севера, которые покинули и покинут финансируемые государством места эвакуации в период с 20.03.25 по 01.06.25. Грант на обустройство будет выплачен жителям севера, вернувшимся в свои дома в период с 01.01.25 по 28.02.25.

Подать заявку на грант можно по следующей ссылке: https://forms.btl.gov.il/Login/MOStart/mazuva.