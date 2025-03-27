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Экономика

США поставят Катару беспилотники Reaper на 1,96 млрд долларов

время публикации: 27 марта 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 11:46
США поставят Катару беспилотники Reaper на 1,96 млрд долларов
Wikipedia.org. Фото: Lt. Col. Leslie Pratt

Государственный департамент США одобрил продажу Катару восьми беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Reaper производства корпорации General Atomics, а также сопутствующего оборудования. Сумма сделки составляет 1,96 миллиардов долларов.

"Продажа соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, укрепив безопасность дружественной страны, которая по-прежнему является важным фактором в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса", – говорится в заявлении Управления военного сотрудничества министерства обороны США.

"Поставки улучшат способность Катара противостоять нынешним и будущим угрозам, обеспечив своевременную разведку и наблюдение, целеуказание, а также возможность удара по сухопутным и морским целям. Этот потенциал будет использоваться для сдерживания", – сообщают в Пентагоне.

Экономика
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