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Движение по 1-му шоссе в ночные часы заблокируют на неделю

время публикации: 27 мая 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 21:34
Движение по 1-му шоссе в ночные часы заблокируют на неделю
Photo by Chaim Goldberg/Flash90

С воскресенья, 2 июня, и до четверга, 6 июня, движение по шоссе номер 1 будет блокироваться в ночные часы в районе развязки Анава.

Движение в обоих направлениях будет останавливаться с 22:30 до 04:30 следующего дня в связи с работами по установке железнодорожного моста для ветки Ришон ле-Цион-Модиин-Иерусалим.

Напомним, что в этот четверг в связи со строительством пешеходного моста на сутки (с 17:00 до 19:00 пятницы) будет заблокировано движение по шоссе Аялон в районе развязки Моше Даян

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