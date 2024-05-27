Движение по 1-му шоссе в ночные часы заблокируют на неделю

С воскресенья, 2 июня, и до четверга, 6 июня, движение по шоссе номер 1 будет блокироваться в ночные часы в районе развязки Анава.

Движение в обоих направлениях будет останавливаться с 22:30 до 04:30 следующего дня в связи с работами по установке железнодорожного моста для ветки Ришон ле-Цион-Модиин-Иерусалим.

Напомним, что в этот четверг в связи со строительством пешеходного моста на сутки (с 17:00 до 19:00 пятницы) будет заблокировано движение по шоссе Аялон в районе развязки Моше Даян