Банк Израиля оставил учетную ставку в хозяйстве без изменений на уровне 4,5%
время публикации: 27 мая 2024 г., 16:44 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 16:44
Банк Израиля сообщил, что в течение следующих шести недель учетная ставка остается на уровне 4,5%, процент "прайм" – 6%.
Банк Израиля предпочитает пока не рисковать и не снижать учетную ставку в связи с напряженной обстановкой на ливанской границе, продолжения войны "Железные мечи" с активной фазой военных действий в Рафиахе, а также на фоне большего, чем ожидалось, дефицита государственного бюджета, уже превысившего 7%.
В мае и июне ожидается также повышение индекса цен, что также влияет на прогнозы специалистов Банка Израиля.
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