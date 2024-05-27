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Экономика

Банк Израиля оставил учетную ставку в хозяйстве без изменений на уровне 4,5%

время публикации: 27 мая 2024 г., 16:44 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 16:44
Банк Израиля оставил учетную ставку в хозяйстве без изменений на уровне 4,5%
Flash90. Фото: Н.Шохат

Банк Израиля сообщил, что в течение следующих шести недель учетная ставка остается на уровне 4,5%, процент "прайм" – 6%.

Банк Израиля предпочитает пока не рисковать и не снижать учетную ставку в связи с напряженной обстановкой на ливанской границе, продолжения войны "Железные мечи" с активной фазой военных действий в Рафиахе, а также на фоне большего, чем ожидалось, дефицита государственного бюджета, уже превысившего 7%.

В мае и июне ожидается также повышение индекса цен, что также влияет на прогнозы специалистов Банка Израиля.

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