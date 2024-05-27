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Экономика

"Кан": экономический советник правительства продвигает дотацию выплат по ипотеке, минфин против

время публикации: 27 мая 2024 г., 11:32 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 12:38
"Кан": Экономический советник правительства продвигает дотацию выплат по ипотеке, минфин против
Miriam Alster/FLASH90

Министерство главы правительства продвигает в последние дни инициативу по выплате дотаций семьям, купившим квартиру стоимостью до 2 миллионов шекелей.

Как сообщает служба новостей "Кан Хадашот", инициатором данного шага, призванного компенсировать увеличение выплат по ипотеке из-за повышения учетной ставки, является экономический советник правительства профессор Ави Симхон.

В министерстве финансов выступают категорически против данного шага, утверждая, что он не имеет смысла и в обычное время, а когда государству необходимо повышать налоги – тем более.

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