"Кан": экономический советник правительства продвигает дотацию выплат по ипотеке, минфин против

Министерство главы правительства продвигает в последние дни инициативу по выплате дотаций семьям, купившим квартиру стоимостью до 2 миллионов шекелей.

Как сообщает служба новостей "Кан Хадашот", инициатором данного шага, призванного компенсировать увеличение выплат по ипотеке из-за повышения учетной ставки, является экономический советник правительства профессор Ави Симхон.

В министерстве финансов выступают категорически против данного шага, утверждая, что он не имеет смысла и в обычное время, а когда государству необходимо повышать налоги – тем более.