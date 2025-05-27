Банк Израиля дал автозаправкам новую отсрочку в приеме бесконтактных платежей
время публикации: 27 мая 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 10:06
Терминалы кредитных карт обязаны принимать бесконтактные платежи по стандарту EMV с 2021 года. Исключение было сделано только для сетей автомобильных заправок.
АЗС получили отсрочку, которая с тех пор несколько раз продлевалась, и должна была истечь в мае 2025 года, однако Банк Израиля снова предоставил им отсрочку на полгода.
Вместе с тем, на этот раз в центробанке дали понять, что дополнительных отсрочек не будет, и что сети должны будут подавать ежемесячный отчет о темпах перехода на стандарт EMV.
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