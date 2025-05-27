Telegram хочет мобилизовать в Израиле 300 млн шекелей

Компания Telegram Павла Дурова, владеющая одноименной платформой мгновенных сообщений, работает в эти дни над размещением своих облигаций на 2 миллиарда долларов, необходимых ей для обслуживания предыдущей серии облигаций.

Как сообщает "Калькалист", часть облигаций, на сумму около 300 миллионов шекелей, компания пытается разместить у израильских институциональных инвесторов – страховых компаний, пенсионных и инвестиционных фондов.

Условия размещения – 9% годовых в долларах США, а для тех, кто уже держит облигации первой серии – также возможность их обмена на акции компании на определенных условиях.

Интересы Telegram в Израиле представляет андеррайтинговая компания "Феникс Хитум" из группы страховой компании "Феникс".