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27 мая 2025
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последняя новость: 07:42
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Экономика

ОАЭ оформит своим жителям бесплатную подписку на ChatGPT+

ИИ
США
ОАЭ
время публикации: 27 мая 2025 г., 07:34 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 07:34
ОАЭ оформит своим жителям бесплатную подписку на ChatGPT+
AP Photo/Michael Dwyer

Жители Объединенных Арабских Эмиратов получат бесплатный премиум-доступ к услугам платформы искусственного интеллекта ChatGPT.

В рамках сотрудничества между ChatGPT и правительством ОАЭ, включающего создание в Абу-Даби дата-центра Stargate UAE, жители эмиратов получат подписку на ChatGPT+.

В обмен на это ОАЭ инвестируют 20 миллиардов долларов в ИИ-индустрию в США.

Экономика
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