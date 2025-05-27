ОАЭ оформит своим жителям бесплатную подписку на ChatGPT+

Жители Объединенных Арабских Эмиратов получат бесплатный премиум-доступ к услугам платформы искусственного интеллекта ChatGPT.

В рамках сотрудничества между ChatGPT и правительством ОАЭ, включающего создание в Абу-Даби дата-центра Stargate UAE, жители эмиратов получат подписку на ChatGPT+.

В обмен на это ОАЭ инвестируют 20 миллиардов долларов в ИИ-индустрию в США.