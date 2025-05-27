Суд оштрафовал истцов, подавших иск на 3,8 млрд шекелей с ложными данными от ИИ

Тель-Авивский окружной суд отказался принять к рассмотрению представительский иск на сумму 3,8 миллиарда шекелей против израильских больничных касс и возложил на истцов судебные расходы в размере 10000 шекелей.

Данное решение было принято после того, как в исковом заявлении были обнаружены отсылки на судебные решения и прецеденты, придуманные платформой искусственного интеллекта.

Ходатайство о принятии представительского иска было подано "в связи с отсутствием психологической помощи по месту жительства и неприемлемым срокам ожидания".

Адвокаты больничной кассы "Клалит", потребовавшие отклонить ходатайство, указали суду, что иск, судя по всему, основан на работе одной из ИИ-платформ, не прошедшей какой-либо минимальной проверки.