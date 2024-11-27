x
27 ноября 2024
|
последняя новость: 10:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2024
|
27 ноября 2024
|
последняя новость: 10:42
27 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Рафаэль" разработал лазерную систему активной защиты для пехоты

Оборонка
время публикации: 27 ноября 2024 г., 10:05 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 10:05
"Рафаэль" разработал лазерную систему активной защиты для пехоты
Flash90. Фото: Ц.Бен-Ами

Министерство обороны Израиля подпишет в ближайшее время с оборонным концерном "Рафаэль" договор на поставку мобильных систем активной защиты для пехотных подразделений.

Разработанная концерном система позволяет перехватывать противотанковые ракеты, беспилотники и барражирующие боеприпасы, направленные против пехотинцев, по аналогии с системой активной защиты для танков "Ветровка". Только если "Ветровка" выпускает навстречу ракете собственный заряд, пехотная система основана на лазере.

"В "Рафаэле" разработали методы обхода атмосферных помех и концентрации энергии лазерного луча для поражения цели размером с монету и её уничтожения путём объединения множества лучей в единый луч непосредственно перед поражением цели", -цитирует источники в министерстве обороны портал Ynet.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook