"Рафаэль" разработал лазерную систему активной защиты для пехоты

Министерство обороны Израиля подпишет в ближайшее время с оборонным концерном "Рафаэль" договор на поставку мобильных систем активной защиты для пехотных подразделений.

Разработанная концерном система позволяет перехватывать противотанковые ракеты, беспилотники и барражирующие боеприпасы, направленные против пехотинцев, по аналогии с системой активной защиты для танков "Ветровка". Только если "Ветровка" выпускает навстречу ракете собственный заряд, пехотная система основана на лазере.

"В "Рафаэле" разработали методы обхода атмосферных помех и концентрации энергии лазерного луча для поражения цели размером с монету и её уничтожения путём объединения множества лучей в единый луч непосредственно перед поражением цели", -цитирует источники в министерстве обороны портал Ynet.