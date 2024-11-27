Банк "Апоалим" успешно разместил облигации со сроком погашения 25 лет
время публикации: 27 ноября 2024 г., 09:34 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 09:34
Банк "Апоалим" сообщил о завершении институционального этапа эмиссии двух серий облигаций типа COCO (конвертируемые субординированные долговые обязательства) на общую сумму 640 миллионов шекелей.
Впервые в истории Израиля одна из серий облигаций такого рода (на 310 миллионов шекелей) была осуществлена со сроком погашения 25 лет.
В следующий четверг планируется проведение публичного тендера, который завершит размещение облигаций.