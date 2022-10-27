Экономика Израиля накануне выборов. Обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

За считанные дни до выборов правительство вынуждено в экстренном порядке проводить секвестр государственного бюджета, чтобы придать законность коллективному трудовому соглашению с профсоюзом учителей, подписанному министром финансов через голову директора бюджетного отдела министерства.

"Закон о нумераторе", который попытались обойти Авигдор Либерман и Ифат Шаса-Битон при подписании договора с учителями, появился не на пустом месте. Он обязывает правительство при подписании любого закона или трудового договора указывать источники, из которых договор будет финансироваться, и показывать стоимость всех будущих обязательство государства по этому закону/договору. Этот закон существенно ограничил практику переноса "на следующий бюджет" чрезмерных расходов, чтобы избежать непопулярных сокращений.

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На сей раз попытка обойти закон была остановлена в последний момент юридическим советником минфина, потребовавшим указать источник финансирования и угрожавшим объявить договор незаконным.

Опять же за считанные дни до выборов спикер Кнессета через голову согласовательной комиссии дает финансовой комиссии Кнессета разрешение включить в повестку дня денежные переводы на сотни миллионов шекелей.

Судя по опубликованным данным, денежные переводы, которые будет обсуждать финансовая комиссия, не являются частью предвыборной экономики, но их осуществление именно сейчас, меньше чем за неделю до выборов – не критично. Их вполне могла утвердить временная финансовая комиссия Кнессета 25-го созыва через два-три дня после выборов.

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Это лишь несколько последних примеров попыток правительства и коалиции "срезать углы ради достижения благой цели". Однако предпринимаемые ради ее достижения попытки обхода законов и процедур, где-то успешные, где-то пресеченные судом, юридическими советниками или четвертой властью, нередко дискредитируют всю проделанную работу. И что еще хуже, в нашей стране прецедентного права это создает прецеденты, по которым гарантированно пойдут следующие правительства и коалиции.

В продолжение темы выборов добавлю пару слов об экономических платформах и обещаниях партий. Вряд ли кого-то удивит, что основными темами этих платформ являются борьба с дороговизной жизни и решение жилищного кризиса. Предложения каждой из партий для достижения обеих целей соответствуют их общественным позициям: ШАС намерена требовать денег для бедных и для борьбы с бедностью, МЕРЕЦ – продвигать позитивную дискриминацию, сокращать оборонный бюджет и добиваться введения налога на наследство, ХАДАШ – добиваться возвращения пособий на детей к уровню 2003 года, НДИ – сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для всех пенсионеров, "Ционут Датит" – заняться повышением эффективности работы госсектора и добиваться запрета на забастовку в жизнеобеспечивающих структурах, "Еш Атид" и "Махане Мамлахти" – борьбу с монополистами и усиление конкуренции, "Ликуд" – снижение налогов и бесплатное образование с нулевого возраста.

Однако на самом деле предсказать, какой будет экономическая политика следующего правительства, практически невозможно, и не только потому, что любая коалиция, которая будет сформирована по итогам этих выборов, будет, с высокой степенью вероятности, нестабильной. В Израиле понятия "правый" и "левый" давно оторвались от их экономических значений, и даже приход к власти право-религиозной коалиции, а она единственная на данный момент может быть более-менее стабильной, не будет означать курса на либеральную экономику просто потому, что в "Ликуде" имеется достаточно сильный "социальный" лагерь, а ШАС просто не относится к сторонникам либеральной экономики.

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Можно предположить, что продолжится курс на сокращение бюрократии, который взяло еще предыдущее правительство Нетаниягу и укрепило правительство Беннета-Лапида. С большой долей уверенности можно сказать, что накопившийся из-за предвыборного периода профицит госбюджета будет пущен на краткосрочные меры по компенсации или снижению инфляции, будь то предлагаемые ШАС продовольственные карточки или замораживание муниципального налога. Во многих партиях заговорили об ужесточении борьбы с монополиями в торговом секторе и ограничении эксклюзивного импорта. В остальном не думаю, что стоит ожидать каких-то резких шагов и судьбоносных реформ. По крайней мере, в 2023 году.

Помимо выборов, еще одной заметной темой уходящей недели в экономических СМИ были увольнения в израильских хайтек-компаниях. "Волна увольнений, которой не видно края", – описывает происходящее заголовок в газете "Калькалист". "Израильскому хайтеку перекрыли кислород", – вторит ей газета The Marker.

Если читать только заголовки, то действительно можно снова, как и пару-тройку месяцев назад, прийти к выводу, что израильский хайтек в кризисе, всех увольняют, денег больше нет и программистам пора менять профессию.

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Если же немного углубиться, то можно увидеть, что "перекрытие кислорода" означает сокращение возможности мобилизации капитала, в первую очередь – компаниями, не вышедшими на стадию получения прибыли, а все еще разрабатывающими свой продукт. Однако большая часть этих компаний успела запастись наличными в 2020-2021 годах, в период бума. Кроме того, можно увидеть честное признание директора стартапа Fundbox, объясняющего, что причина увольнений – слишком быстрый рост штата в последние два года. При этом он подчеркивает, что деньги у компании есть (мобилизованные менее года назад), и она продолжит работать в нормальном режиме.

Опубликованные на этой неделе свежие данные Центрального статистического бюро свидетельствуют о продолжающемся сокращении количества вакансий программистов на 6% за квартал до 9300 вакансий, однако это по-прежнему почти 7% от общего количества ставок программистов в Израиле (и это без учета других инженерных ставок в высокотехнологичных компаниях). Поэтому скорее можно говорить о выходе воздуха из перегретого за два года пузыря, а не о кризисе.

Интересно отметить при этом, что общее количество вакансий вернулось к пиковому значению апреля 2022 года, превышая 152000. Тот факт, что доля вакансий от общего числа рабочих ставок в стране сократилась с 4,91% до 4,87% свидетельствует о продолжающемся расширении рынка труда.

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А вот оптимистичного настроя руководства минстроя, говорящего о грядущем снижении цен на жилье, я не разделяю. В другой стране последние данные о резком падении количества сделок и о сокращении объемов новых ипотечных ссуд привели бы к падению цен на недвижимость, что и происходит в США, Канаде, Новой Зеландии и других странах, где в последние два года наблюдались резкие подорожания. Однако в Израиле демографический фактор и низкие темпы строительства могут перебить все остальное. Заявленные 72 тысячи квартир, на строительство которых было выдано разрешение, станут доступны для вселения только через несколько лет, причем очень неоднородно.

При хорошем раскладе можно будет к декабрю-январю говорить о замедлении роста цен, но для этого следующему правительству нужно будет быстро сформировать политику, поддерживающую увеличение предложения, а также позаботиться, чтобы застройщики, задорого купившие земельные участки под застройку, не начали их придерживать "до лучших времен". В наследство от уходящего правительства новое получит вступившую на неделе в силу реформу, позволяющую лицензированным архитекторам самостоятельно выдавать разрешения на строительство зданий высотой до 9 этажей. При средней длительности проектирования и строительства в 13 лет эта реформа позволяет сократить процесс на полгода. В качестве косвенной выгоды стоит добавить снижение нагрузки на комиссии по проектированию и застройке, которые смогут ускорить рассмотрение других проектов.