Пять ведущих авиакомпаний отменили рейсы в Израиль в дни праздника Рош а-Шана
время публикации: 27 сентября 2024 г., 15:32 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 15:37
Греческая авиакомпания Aegean объявила в пятницу, 27 сентября, об отмене своих рейсов в Израиль и из Израиля до 7 октября. Несколькими часами ранее такое же объявление сделала британская авиакомпания British Airways.
В дни, предшествующие празднику Рош а-Шана и сразу после него, не будут летать самолеты польской компании Lot, которая отменила рейсы в Израиль до 3 октября, и испанской Iberia Express, прервавшей полеты до 4 октября.
Итальянская авиакомпания ITA объявила об отмене всех рейсов в Израиль до 29 сентября.
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