Авиакомпании снова отменяют полеты в Израиль

По состоянию на утро вторника, 24 сентября, несколько иностранных авиакомпаний снова объявили о временной приостановке полетов в Израиль и отмене рейсов.

Польская авиакомпания LOT отменила рейсы до среды, 25 сентября

"Азербайджанские авиалинии" отменили рейс во вторник, 24 сентября

British Airways отменила рейс во вторник, 24 сентября

Испанская авиакомпания Iberia отменила все рейсы до среды, 25 сентября

Венгерский лоукостер Wizz Air отменил все 13 рейсов, запланированных на вторник, 24 сентября

Авиакомпании Lufthansa, Swiss International Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, планировавшие возобновить полеты в Тель-Авив 24 сентября, сообщили, что в связи с ситуацией в области безопасности продлевают паузу.

Авиакомпании, входящие в группу Lufthansa, планируют вернуться в Израиль после 14 октября. Однако окончательное решение будет принято непосредственно перед указанной датой и оно будет зависеть от ситуации.