Государство объявило об отмене плана урезания субсидий на ясли для детей учащихся колелей
Государственная прокуратура уведомила Высший суд справедливости, что план урезания субсидий на ясли для детей учащихся колелей полностью отменен, и попросили отменить заседания по искам, поданным против этого плана.
Согласно прокуратуре, после отмены плана иски стали теоретическими. "Несколько дней назад министр финансов Авигдор Либерман и министр экономики Орна Барбивай приняли решение, согласно которому семьи, в которых отец более 24 в неделю учится в признанном министерством просвещения колеле, продолжат получать субсидию на оплату яслей", - говорится в тексте обращения прокуратуры в БАГАЦ.
Напомним, что 7 апреля в ответ на ультиматум, выдвинутый депутатом от партии "Ямина" Ниром Орбахом, министр финансов Авигдор Либерман отложил отмену субсидий на детские сады для детей учащихся колелей на один год.
О том, что государство намерено субсидировать ясли только для детей двух работающих родителей, было объявлено летом прошлого года. Это решение автоматически лишило бы помощи ультраортодоксальные семьи, где женщина работает, а муж учится в йешиве и не работает. До сих пор такие семьи получали субсидии от государства на ясли для детей до трех лет.
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Либерман отложил на год урезание субсидий на ясли для детей студентов йешив