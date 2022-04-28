За время войны в Украине доходы России от продажи энергоносителей удвоились

С начала войны в Украине доходы России от продажи странам Евросоюза ископаемых видов топлива выросли почти вдвое, сообщает The Guardian со ссылкой на данные финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA.

Импорт российских нефти, угля и газа в страны Европы за два месяца войны составил около 44 миллиардов евро. Для сравнения - в прошлом году продажа энергоносителей приносила России 12 миллиардов в месяц.

Главным покупателем российского топлива по-прежнему выступает Германия. За два месяца войны Германия импортировала российских энергоносителей на общую сумму 9 миллиардов евро.

Таким образом, как пишет The Guardian, рост цен на ископаемые виды топлива с лихвой компенсирует убытки от санкций.