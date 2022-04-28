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NEWSru.co.il :: Экономика28 апреля 2022 г., 10:20

За время войны в Украине доходы России от продажи энергоносителей удвоились

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За время войны в Украине доходы России от продажи энергоносителей удвоились

С начала войны в Украине доходы России от продажи странам Евросоюза ископаемых видов топлива выросли почти вдвое, сообщает The Guardian со ссылкой на данные финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA.

Импорт российских нефти, угля и газа в страны Европы за два месяца войны составил около 44 миллиардов евро. Для сравнения - в прошлом году продажа энергоносителей приносила России 12 миллиардов в месяц.


Главным покупателем российского топлива по-прежнему выступает Германия. За два месяца войны Германия импортировала российских энергоносителей на общую сумму 9 миллиардов евро.

Таким образом, как пишет The Guardian, рост цен на ископаемые виды топлива с лихвой компенсирует убытки от санкций.

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