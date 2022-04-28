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NEWSru.co.il :: Экономика28 апреля 2022 г., 14:32

"Яндекс" объявил о намерении продать VK сервисы "Новости" и "Дзен"

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"Яндекс" объявил о намерении продать VK сервисы "Новости" и "Дзен"

"Яндекс" договорился с VK о продаже сервисов "Новости" и "Дзен", говорится в совместном заявлении компаний, сообщает агентство "Интерфакс". Параметры сделки на данный момент не уточняются.

Сделка должна будет получить одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ.

Агрегатор "Яндекс.Новости" был запущен в 2000 году. В периоды обострения политической ситуации сервис неоднократно подвергался критике за создание некорректной, по мнению части пользователей, односторонней новостной картины дня. "Яндекс" традиционно отвечал на эту критику утверждением, что за формирование информационной повестки отвечают алгоритмы, и политически мотивированного вмешательства в их работу не происходит.


"Яндекс.Дзен", созданный в 2015 году, работает как персональная лента развлекательного и новостного контента, которая формируется исходя из интересов пользователей.

В последние годы иностранные онлайн-СМИ не попадают в ТОП "Яндекс.Новостей", даже если речь идет о событиях, происходящих на территории государств, где расположены редакции этих СМИ. Система выводит в ТОП публикации российских СМИ, лояльных Кремлю и отражающих официальную позицию российских властей.

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