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NEWSru.co.il :: Экономика28 апреля 2022 г., 12:39

Минздрав закрыл фабрику "Элит" в Ноф а-Галиле на три месяца

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Минздрав закрыл фабрику "Элит" в Ноф а-Галиле на три месяца

Министерство здравоохранения объявило о закрытии на три месяца шоколадной фабрики "Элит" в Ноф а-Галиле, лишив его лицензии до устранения недочетов.

- The Marker: на шоколадной фабрике "Элит" год не было проверок полуфабриката на сальмонеллу

Решение было принято после того, как фабрику посетили генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш, директор управления общественного здравоохранения Шарон Эльраи-Прайс и директор управления надзора за продуктами питания Пнина Орен-Шнайдер.


Ранее аналитики оценивали срок простоя фабрики приблизительно в месяц. Решение минздрава закрывает фабрику на период втрое дольше. Вместе с тем, если компании удастся установить источник сальмонеллы и устранить недочеты до истечения трех месяцев, она сможет попросить о возвращении лицензии досрочно.

Кризис с сальмонеллой обойдется компании "Штраус" не менее, чем в полмиллиарда шекелей без учета средств, которые потребуется вложить в фабрику, чтобы устранить недочеты и без учета ущерба для репутации.

Следует отметить, что "Штраус" контролирует около 50% израильского рынка шоколада, поэтому во многих магазинах сейчас на полках с шоколадными изделиями образовалось много свободного пространства.

Сети "Рами Леви" и "Шуферсаль" заменили продукцию "Штраус" продукцией собственных брендов, однако в целом быстро восполнить исчезновение с рынка столь крупного игрока не представляется возможным.

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The Marker: на шоколадной фабрике "Элит" год не было проверок полуфабриката на сальмонеллу

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