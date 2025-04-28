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Экономика

"Чтобы светские евреи попали в рай": в Араде предложили строить синагоги на штрафы

время публикации: 28 апреля 2025 г., 22:03 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 22:03
"Чтобы светские евреи попали в рай": в Араде предложили строить синагоги на штрафы
Sebi Berens/Flash90

Глава финансовой комиссии в муниципальном совете Арада Ицхак Гордон ("Агудат Исраэль") вынес на рассмотрение совета предложение направлять штрафы за незаконное строительство на постройку в городе синагог.

На заседании комиссии Гордон заявил, что "люди будут с радостью платить штрафы, если будут знать, что каждый шекель из этих штрафов будет направлен на святые цели".

В ответ на вопрос о том, распространяется ли его заявление и на светских жителей города, Гордон ответил: "Попадет светский житель на небеса, прожив 120 лет, и его пустят в рай. Он спросит, за какие заслуги ему это? И ему скажут: "потому что ты нарушил закон о строительстве и заплатил штраф, пожертвовав тем самым на синагогу".

Как сообщает The Marker, комиссия в итоге заблокировала инициативу председателя, однако согласилась направить на строительство синагог 824 тысячи шекелей из фонда излишков доходов.

Экономика
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