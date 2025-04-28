Волна подорожаний: "Штраус", "Юниливер", "Гад", "Тара" и "Кока-Кола" объявили о повышении цен

В течение одного часа в понедельник, 28 апреля, сразу четыре крупных производителя и импортера на рынке продуктов питания объявили о повышении цен на свою продукцию.

Компания "Юниливер" объявила, что с 15 мая на 8-9% вырастут цены на быстрые завтраки и кукурузные хлопья компании "Тельма", порошковые супы и соусы "Кнорр", варенье "778", снеки "Бейгель-Бейгель", майонез и горчица "Хелманс" и "Тельма", бытовая химия марок "Бадин", "Сиф", а также отдельные позиции товаров для младенцев, мыла и шампуней. Согласно компании, цена на продукты из этого списка не менялась в течение последних 2,5 лет.

Компания "Тара", помимо повышения с 2 мая цен на молочную продукцию, контролируемую государством, с 18 мая в среднем на 2,7% повышает цены на часть товаров, не контролируемых государством, включая зернистый творог "Коттедж", витаминизированное молоко, йогурты "Мюллер".

Центральная компания прохладительных напитков (Coca-Cola Israel), которой принадлежит "Тара", заодно с 18 мая повысит на 2,3% цены на все газированные напитки, а также на соки "Пригат" и минеральную воду "Невиот".

Компания "Гад" повышает цены на свою продукцию (не контролируемую государством) на 1,5% с 3 июня.

Компания "Штраус" повышает цены на молочную продукцию, контролируемую государством, и на большую часть молочной продукции, не контролируемой государством, на 1,5% с 3 июня.

Ранее на этой неделе о повышении цен объявили компании "Тнува" и "Дипломат".