Банк Израиля недоволен агрессивным продвижением невыгодных для потребителя "револьверных" кредитов

Отдел инспектора банков в Банке Израиля занялся подготовкой новых инструкций касательно маркетинга так называемых "револьверных" кредитов через кредитные карты.

"Револьверный" или возобновляющийся кредит – автоматически возобновляемая ссуда без точного срока погашения. Под этим термином подразумевается предоставление клиенту возможности погашать фиксированную сумму кредита, а платеж по кредитной карте, превышающей эту сумму, автоматически переносится на следующий месяц.

Такие кредиты являются наиболее выгодным вариантом ссуды для банков и компаний кредитных карт. Средняя ставка по ним по состоянию на январь 2025 года составляла 15%, тогда как ставка за банковский овердрафт – 13%, а ставка потребительскому кредиту с привязкой к ставке Prime – 9%.

Проверка Банка Израиля показала, что на "револьверные" кредиты приходится 4,6% потребительских кредитов (без учета ипотек) или 6,2 миллиарда шекелей. При этом 80% клиентов с "револьверным" кредитом никогда не меняли размер фиксированной ежемесячной выплаты, продолжая увеличивать свою задолженность.

Согласно отделу инспектора банков, "характеристики этой услуги требуют принятия повышенных мер для обеспечения того, чтобы клиенты правильно понимали ее суть, чтобы она соответствовала их потребностям, и чтобы они понимали, что пассивное погашение небольших сумм приведет к быстрому накоплению долга под высокие процентные ставки".

В центробанке намерены запретить меры агрессивного маркетинга, включая "медовые ловушки" в виде льготной ставки по кредиту в первые несколько месяцев, а также обязать детализировать клиентам стоимость выплат.