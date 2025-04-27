Трамп потребовал для американских кораблей бесплатного прохода по Суэцкому каналу

Президент США Дональд Трамп использовал социальную сеть Truth Social для того, чтобы выступить с новым громким заявлением. Он сообщил, что военные корабли и торговые суда США должны бесплатно пользоваться Суэцким и Панамским каналами.

"Если бы не Америка, этих каналов не было бы. Я попросил государственного секретаря Марко Рубио немедленно заняться этим вопросом", – добавил он.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно поднимал вопрос о восстановлении контроля США над Панамским каналом. В начале апреля в ходе визита Рубио в Панаму было достигнуто рамочное соглашение о бесплатном проходе американских военных кораблей и снижении влияния Китая в зоне канала.

Если Панамский канал был возведен США, к строительству Суэцкого американцы отношения не имеют. Важнейшая артерия, соединяющая Индийский океан со Средиземным морем, оказалась практически перерезанной из-за ракетных обстрелов йеменских хуситов.