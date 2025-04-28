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Экономика

Мировые цены на кокосы выросли в 2,5 раза за три месяца

время публикации: 28 апреля 2025 г., 14:13 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 14:13
Мировые цены на кокосы выросли в 2,5 раза за три месяца
AP Photo/Aaron Favila

Экстремальные погодные явления в странах Юго-Восточной Азии привели к неурожаю кокоса, повлекшему за собой резкий рост цен на него на мировых рынках.

В свете подорожания на 150% власти Филиппин и Индонезии, двух крупнейших экспортеров кокосов и продукции из них, рассматривают возможность введения ограничений на экспорт, чтобы избежать роста цен на внутреннем рынке.

При этом прогнозируется продолжение роста спроса на кокос как на заменитель молока и как важный продукт на рынке здоровья.

Экономика
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