Мировые цены на кокосы выросли в 2,5 раза за три месяца

Экстремальные погодные явления в странах Юго-Восточной Азии привели к неурожаю кокоса, повлекшему за собой резкий рост цен на него на мировых рынках.

В свете подорожания на 150% власти Филиппин и Индонезии, двух крупнейших экспортеров кокосов и продукции из них, рассматривают возможность введения ограничений на экспорт, чтобы избежать роста цен на внутреннем рынке.

При этом прогнозируется продолжение роста спроса на кокос как на заменитель молока и как важный продукт на рынке здоровья.