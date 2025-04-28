Virgin Atlantic не вернется в Израиль

Британская авиакомпания Virgin Atlantic, прекратившая полеты в Израиль в начале войны в октябре 2023 года, и планировавшая вернуться в сентябре 2024 года, а затем – в ноябре 2025 года, в итоге объявила, что не будет возвращаться на израильские маршруты.

Компания сообщила, что клиенты, которые купили билеты, получат соответствующее уведомление по электронной почте.

При этом компания подчеркивает, что соглашение о сотрудничестве с авиакомпанией "Эль-Аль", в рамках которого клиенты смогут покупать единый билет на рейсы авиакомпании с пересадкой в Лондоне, продолжит действовать.