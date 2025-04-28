The Marker: сильнее всех цены на рынке питания повысили "Тнува", "Шуферсаль" и "Виктори"

Издание The Marker публикует результаты анализа цен на продукты питания с 2023 года, основанные на данных сайта Prisez.co.il, указывающего на компанию "Тнува" и на торговые сети "Шуферсаль" и "Виктори" как на основных катализаторов роста цен.

Согласно изданию, из крупных производителей продуктов питания "Тнува" наиболее агрессивно повышала цены. В среднем подорожание ее товаров в торговых сетях составило 15% за два года. В "Виктори" товары "Тнувы" подорожали на 17,3%, в "Шуферсале" – на 16,5%, в "Рами Леви" – на 14,8%, в "Йохананоф" – на 14,7%, в "Керфуре" – на 13,6%.

Цены на продукцию компании "Штраус" выросли за этот период в среднем на 10,5%, "Осем" – на 9,9%, Центральной компании прохладительных напитков – на 6,1%. На долю этих четырех компаний приходятся 40% всего рынка питания в Израиле.

"Шуферсаль" легче всех соглашался на повышение производителями цен для его клиентов. Среднее подорожание за два года составило 15,9%. В "Виктори" те же товары подорожали на 13,8%, в "Йохананофе" – на 10,4%, в "Рами Леви" – на 8,6%, в "Керфуре" – на 7,9%.