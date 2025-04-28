Минстрой выбрал компании из Вьетнама и Сингапура для работы на израильских стройках

Министерство строительства и жилищного хозяйства уведомило две строительные компании из Вьетнама и Сингапура о том, что они прошли отбор и получили право на работу на израильских строительных проектах.

Выданная им лицензия позволяет им ввозить до 1600 работников каждой для так называемых "мокрых" работ – опалубщиков, арматурщиков, плиточников, штукатурщиков.

Еще две компании находятся на заключительных стадиях проверки перед выдачей лицензий.

В общей сложности участие в тендере приняли более 30 компаний из нескольких стран мира, из которых минстрой намерен выбрать 10 компаний, которые смогут реализовывать в Израиле крупные жилищные проекты.

Объединение стройподрядчиков выступает против этой практики, утверждая, что она направлена против местной строительной отрасли.