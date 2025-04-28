Турецкие авиакомпании отказались от своих слотов в аэропорту Бен-Гурион

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus, до начала войны входившие в число крупнейших операторов в аэропорту имени Бен-Гуриона, не стали продлевать свои права на принадлежавшие им посадочные слоты, сообщает "Глобс".

Согласно изданию, авиакомпании, прекратившие полеты в Израиль с начала войны, до последнего момента не отказывались от слотов, несмотря на введение Турцией эмбарго на торговлю с Израилем. Более того, они должны были принять решение до марта, однако получили отсрочку до мая.

Маршрут Тель-Авив-Стамбул был одним из самых прибыльных для обеих турецких авиакомпаний. До начала войны Turkish Airlines обслуживала 10-16 рейсов в сутки.