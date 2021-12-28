Министерство экологии против строительства новых газовых электростанций

Министр экологии Тамар Зандберг сообщила вечером в понедельник, 27 декабря, что ее ведомство выступило против плана строительства новых газовых электростанций, обсуждавшегося сегодня Комиссией по национальным инфраструктурам.

По утверждению Зандберг, имеющихся электростанций достаточно для удовлетворения существующего спроса, а для покрытия роста спроса в ближайшее десятилетие министерство экологии представило план строительства солнечных и гидроаккумулирующих электростанций.

Напомним, что ранее министр энергетики Карин Эльхарар объявила, что в 2022 году ее ведомство не будет выдавать новых лицензий на поиск газовых месторождений в Средиземном море.

В итоге комиссия, вопреки позиции министров, утвердила строительство двух электростанций возле Рош-Аина и Хадеры и расширение электростанции в Ашкелоне.