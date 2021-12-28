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NEWSru.co.il :: Экономика28 декабря 2021 г., 11:10

"Осем" объявил о повышении цен на свою продукцию на 5%

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"Осем" объявил о повышении цен на свою продукцию на 5%

Компания "Осем", являющаяся третьим по величине в Израиле производителем продуктов питания, объявила о повышении цен на значительную часть своих товаров.

Средний уровень подорожания – 5%, однако в некоторых категориях цены вырастут на 10%. Стоимость детского питания "Матерна" останется неизменной.

В компании подчеркивают, что вынуждены пойти на повышение цен, чтобы частично скомпенсировать рост стоимости сырья, производства и упаковки.


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