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NEWSru.co.il :: Экономика28 декабря 2021 г., 09:18

Минпрос передает ответственность за школьные развозки муниципалитетам

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Министерство просвещения в течение двух лет полностью передаст муниципалитетам, местным и региональным советам ответственность за 40 тысяч маршрутов детсадовских и школьных развозок по всей стране.


Соответственно, муниципалитетам будут переданы и выделяемые на это бюджеты общей стоимостью 1,6 миллиарда шекелей в год.

Субсидирование школьных развозок, которыми пользуются около 340 тысяч учеников, зависит от социоэкономического кластера, к которому относится населенный пункт, и составляет от 100% в самых бедных населенных пунктах до 40% в обеспеченных населенных пунктах.

После передачи ответственности министерство просвещения сохранит за собой полномочия регулятора и будет рассматривать жалобы и претензии.

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