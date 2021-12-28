Минпрос передает ответственность за школьные развозки муниципалитетам

Министерство просвещения в течение двух лет полностью передаст муниципалитетам, местным и региональным советам ответственность за 40 тысяч маршрутов детсадовских и школьных развозок по всей стране.

Соответственно, муниципалитетам будут переданы и выделяемые на это бюджеты общей стоимостью 1,6 миллиарда шекелей в год.

Субсидирование школьных развозок, которыми пользуются около 340 тысяч учеников, зависит от социоэкономического кластера, к которому относится населенный пункт, и составляет от 100% в самых бедных населенных пунктах до 40% в обеспеченных населенных пунктах.

После передачи ответственности министерство просвещения сохранит за собой полномочия регулятора и будет рассматривать жалобы и претензии.