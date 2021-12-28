Программист компании BDI осужден на 2 года тюрьмы за проникновение в базу персональных кредитных рейтингов

Тель-Авивский окружной суд приговорил 51-летнего Зива Цорена из Нетании к двум годам тюремного заключения, 9 месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 21 тысяча шекелей, признав его виновным в злоупотреблении доверием корпорации, подделке с целью приобретения выгоды, нарушении права на частную жизнь, компьютерном взломе и ряде других правонарушений.

Цорен, работавший программистом в рейтинговой компании BDI, был задержан в 2018 году по подозрению в проникновении в базу данных персональных кредитных рейтингов.

По данным следствия, он за деньги "подчищал" кредитную историю, удаляя из базы данных негативную информацию. Кроме того, Цорен передал структуре, занимающейся кредитованием, информацию о людях, обращавшихся в финансовые структуры за получением кредита.