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NEWSru.co.il :: Экономика28 декабря 2021 г., 20:47

На товарах "Осем" в супермаркетах появились протестные наклейки: "Не покупаем"

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На товарах "Осем" в супермаркетах появились протестные наклейки: "Не покупаем"

После того, как "Осем" объявила о повышении цен на свою продукцию, активисты движения "Омдим бе-Яхад" посетили несколько супермаркетов в различных городах, наклеив протестные баннеры на товары компании. Об этой акции протеста рассказали во вторник, 28 декабря, 12-й телеканал и сайт "Мако".

На баннерах на красном фоне написано на иврите и на арабском: "Не покупаем, чтобы они не богатели".


Баннеры были наклеены на товары, цены на которые должны вырасти в ближайшее время на 5%: макаронные изделия, кетчупы и соусы, кофе и прочие товары.

Активисты движения заявляют, что "крупные компании продолжают наживаться за счет простых людей, зарплаты которых не меняются".

Вместе с тем активисты движения "Омдим бе-Яхад" добиваются не снижения цен, а увеличения минимальной заработной платы наемных работников до 40 шекелей в час. Утром 28 декабря движение обратилось к главе парламентской комиссии по экономике Михаэлю Битону с требованием добиться проведения в Кнессете экстренного заседания, посвященного росту цен.

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