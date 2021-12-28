Суд отклонил представительский иск о завышенных ценах против "Тнувы"

Иерусалимский окружной суд отклонил представительский иск против компании "Тнува", поданный в 2014 году в связи с неоправданным завышением цен на продукцию компании в период с 2007 по 2014 годы.

Судья Тамар Базак-Рапапорт постановила, что уровень прибыльности, превышающий средний уровень по сектору, не является преступлением, исходя из самого определения среднего арифметического.

Иск против "Тнувы" был подан бывшим главным аудитором министерства финансов Яроном Залихой. Отметим, что после этого против компании были поданы еще два схожих иска, один из которых был удовлетворен окружным судом Центрального округа и опротестован "Тнувой" в Верховном суде.

Также в Верховном суде рассматривается схожий иск против Центральной компании по производству прохладительных напитков, представляющей в Израиле брэнд Coca-Cola.