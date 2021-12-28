Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
13 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика28 декабря 2021 г., 12:39

Суд отклонил представительский иск о завышенных ценах против "Тнувы"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Суд отклонил представительский иск о завышенных ценах против "Тнувы"

Иерусалимский окружной суд отклонил представительский иск против компании "Тнува", поданный в 2014 году в связи с неоправданным завышением цен на продукцию компании в период с 2007 по 2014 годы.

Судья Тамар Базак-Рапапорт постановила, что уровень прибыльности, превышающий средний уровень по сектору, не является преступлением, исходя из самого определения среднего арифметического.

Иск против "Тнувы" был подан бывшим главным аудитором министерства финансов Яроном Залихой. Отметим, что после этого против компании были поданы еще два схожих иска, один из которых был удовлетворен окружным судом Центрального округа и опротестован "Тнувой" в Верховном суде.


Также в Верховном суде рассматривается схожий иск против Центральной компании по производству прохладительных напитков, представляющей в Израиле брэнд Coca-Cola.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Экономика // 07 апреля 2016
Суд принял к рассмотрению представительский иск против "Тнувы" за завышенные цены на "коттедж"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:39 Суд отклонил представительский иск о завышенных ценах против "Тнувы"
11:46 Министерство экологии против строительства новых газовых электростанций
11:10 "Осем" объявил о повышении цен на свою продукцию на 5%
09:18 Минпрос передает ответственность за школьные развозки муниципалитетам
08:03 Программист компании BDI осужден на 2 года тюрьмы за проникновение в базу персональных кредитных рейтингов
07:27 Птичий грипп: минсельхоз распорядился экстренно импортировать 100 миллионов яиц для предотвращения дефицита
22:01 Муниципальный совет Иерусалима утвердил бюджет столицы на 2022 год - 12,6 млрд шекелей
21:01 Эр-Рияд объявил о "саудизации" вакансий учителей вождения, таможенников и инженеров
15:39 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро понизились
12:37 Минобороны Израиля за четыре дня получил 9 млрд шекелей добавки к бюджету на секретные цели
Загрузка...