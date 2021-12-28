Птичий грипп: минсельхоз распорядился экстренно импортировать 100 миллионов яиц для предотвращения дефицита

Министр сельского хозяйства Одед Форер распорядился обеспечить экстренный импорт в Израиль 100 миллионов яиц, чтобы предотвратить дефицит яиц на местном рынке из-за птичьего гриппа. Форер также обещал обеспечить фермерам немедленную финансовую помощь для преодоления кризиса.

На текущий момент, чтобы предотвратить дальнейшее распространение птичьего гриппа, ветеринарные службы уничтожают около 600 тысяч птиц и десятки миллионов яиц.

Основной удар эпидемии пришелся на поселок Маргалийот, все жители которого заняты птицеводством. В поселке, на долю которого приходилось 7% израильского рынка яиц, уничтожаются 560 тысяч из 570 тысяч птиц. Также пострадали птицефермы в поселках Неот-Голан, Кфар-Барух, Эйн-Цурим, Авигдор, Мааян-Цви и Нахалаль.

Новые очаги эпидемии обнаружены также в кибуце Эйн а-Хореш и в поселке Рам-Он, где разводят индюков. В общей сложности в двух поселках будут уничтожены около 57 тысяч птиц.

В заповеднике Хула, являющемся местом остановки перелетных птиц, погибли более 5 тысяч журавлей. По оценке экспертов, это крупнейшая эпидемия птичьего гриппа в истории Израиля. В связи с эпидемией с сегодняшнего дня на десять дней закрыта для движения трасса 886 от перекрестка Мисгав до киббуца Манара.

По данным ветеринарных служб, причиной эпидемии является штамм H5N1, вероятность передачи которого людям достаточно низка. Вместе с тем, министерство рекомендует употреблять в пищу яйца и мясо птицы только после длительной тепловой обработки.