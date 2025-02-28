XDA Developers: Microsoft с мая отключает Skype

Корпорация Microsoft объявила, что с мая 2025 года отключает популярный мессенджер для телефонных разговоров Skype. Взамен пользователям предлагается сервис Teams, сообщает сайт XDA Developers.

Skype был запущен в 2003 году, в 2011 году его приобрела корпорация Microsoft. В 2015 году была попытка интегрировать Skype в Windows 10.

В 2017 году корпорация Microsoft запустила Teams – платформу для совместной работы, построенную на основе Skype.

Отметим, что сервис Skype как инструмент для международных видеозвонков весьма популярен среди русскоязычных интернет-пользователей, в том числе в Израиле.

Комментариев от Microsoft по поводу публикации XDA Developers не поступало. Формальных деклараций по поводу закрытия сервиса Skype не было.