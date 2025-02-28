x
28 февраля 2025
|
последняя новость: 11:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 февраля 2025
|
28 февраля 2025
|
последняя новость: 11:09
28 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В 2024 году общественный транспорт обслужил по субботам 6,8 млн пассажиров

Транспорт
Мин.транспорта
время публикации: 28 февраля 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 10:40
В 2024 году общественный транспорт обслужил по субботам 6,8 млн пассажиров
Oren Nahshon / FLASH90

Согласно данным министерства транспорта, публикуемым организацией "15 минут" и порталом Walla, в 2024 году в выходные дни с 16:00 пятницы по 18:00 субботы общественный транспорт в Израиле перевез 6,8 миллионов пассажиров.

Значительная часть поездок приходится на район Хайфского залива, где в рамках статуса-кво общественный транспорт действует по субботам. Также учитывались поездки в междугородних автобусах на маршрутах, начинающих действовать до исхода субботы с разрешения министерства транспорта.

Больше всего поездок в шабат приходится на период с 17:00 до 18:00 в субботу (около 890 тысяч в неделю), когда к автобусам, работающим по субботам, присоединяются автобусы, выходящие на маршрут до исхода субботы.

Также заметный спрос на поездки с 07:00 до 08:00 в субботу, когда жители Хайфы и Крайот едут на море, и с 12:00 до 17:00 в субботу.

В целом спрос зависит от крайне ограниченного предложения, однако, как подчеркивают в организации "15 минут", ситуация с любом случае не соответствует утверждению минтранса об отсутствии спроса на транспорт по субботам.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 июля 2024

"Шабус Реховот" с августа будет включать Мазкерет-Батью
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 июля 2024

БАГАЦ не стал рассматривать иск с требованием обеспечить движение трамваев по субботам