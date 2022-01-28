Иерусалим:
3 - 6°
Тель-Авив:
10 - 12°
Эйлат:
7 - 18°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика28 января 2022 г., 09:43

Впервые за 20 лет рост ВВП в США выше, чем в Китае

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Впервые за 20 лет рост ВВП в США выше, чем в Китае

Согласно данным министерства экономики США, в 2021 году объемы американской экономики выросли на 5,7%, что является рекордным показателем с 1984 года.

В четвертом квартале рост ВВП составил 6,9% в годовом исчислении, заметно превысив прогнозы аналитиков и впервые превысив аналогичный показатель в Китае (4%).

Вместе с тем, прогнозы на 2022 год существенно ниже из-за вспышки штамма "Омикрон", растущей инфляции и продолжающихся проблем с логистическими цепочками.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:43 Впервые за 20 лет рост ВВП в США выше, чем в Китае
22:18 Еврокомиссия выделила 657 млн евро на прокладку подводного электрокабеля EuroAsia Interconnector
21:40 "Авиационная промышленность" объявляет курсы переквалификации: 7 месяцев учебы и 100.000 шекелей вычетов из будущей зарплаты
15:51 Итоги валютных торгов: доллар вырос, евро понизился
13:37 Банк "Апоалим" не будет требовать от бывшего руководства компенсаций по "делу ФИФА" и "налоговому делу"
09:01 Либерман объявил о формировании руководящих органов Фонда национального благосостояния
06:26 Хаос в руководстве страны, инфляция, "пузырь" израильского хайтека. Экономический обзор за неделю
15:40 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро понизились
07:29 Реформа пособий по патронажному уходу обходится "Битуах Леуми" втрое дороже прогнозов
19:55 Утвержден закон о выплате компенсаций самозанятым за дни карантина
Загрузка...