Впервые за 20 лет рост ВВП в США выше, чем в Китае

Согласно данным министерства экономики США, в 2021 году объемы американской экономики выросли на 5,7%, что является рекордным показателем с 1984 года.

В четвертом квартале рост ВВП составил 6,9% в годовом исчислении, заметно превысив прогнозы аналитиков и впервые превысив аналогичный показатель в Китае (4%).

Вместе с тем, прогнозы на 2022 год существенно ниже из-за вспышки штамма "Омикрон", растущей инфляции и продолжающихся проблем с логистическими цепочками.