Индия и Китай впервые за пять лет договорились о возобновлении прямых рейсов

Индия и Китай договорились возобновить прямые авиасообщения спустя почти пять лет после их приостановки из-за пандемии COVID-19 и последовавшей политической напряженности, сообщает CNN.

Заявление, опубликованное 27 января, стало итогом визита министра иностранных дел Индии Викрама Мисри в Пекин. В заявлении индийского Министерства иностранных дел говорится, что страны достигли основного согласия по возобновлению прямых авиарейсов между Индией и материковым Китаем, и в ближайшее время ожидается уточнение деталей.

Министерство иностранных дел Китая подтвердило данное соглашение и добавило, что в этом году будет вновь открыт доступ для индийских паломников к горе Кайлас и озеру Манасаровар в Западном Тибете. Эти места считаются священными в индуизме, буддизме, джайнизме и бонизме.

Визит министра иностранных дел Индии в столицу Китая стал одним из самых значимых официальных визитов после вооруженного столкновения двух стран на их общей границе в 2020 году, которое сильно ухудшило отношения. Тогда на спорной границе в Гималаях солдаты Индии и Китая вступили в бой, в результате которого погибли не менее 20 индийских и 4 китайских военных.