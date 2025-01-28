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Экономика

Компания Microsoft включилась в борьбу за TikTok

время публикации: 28 января 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 28 января 2025 г., 11:08
Компания Microsoft включилась в борьбу за TikTok
AP Photo/Kin Cheung

Американская корпорация Microsoft является одним из кандидатов на приобретение социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Он ответил утвердительно на вопрос, намерен ли Microsoft сделать предложение, отметив, что это не единственная американская компания, вступившая в борьбу за социальную сеть. "Мне нравится борьба предложений, она улучшает условия сделок", – добавил он.

После вступления в должность президента Трамп продлил до 4 апреля срок продажи TikTok. Глава государства настаивает, что социальная сеть должна находится в американских руках. "Мы не хотим, чтобы она оставалась у китайцев", – сказал он.

26 января Национальное общественное радио США (NPR) сообщило, что компания Oracle Ларри Эллисона вместе с группой инвесторов ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций социальной сети TikTok.

Согласно сообщению, владелец соцсети китайская корпорация ByteDance сохранит часть акций TikTok в качестве миноритарного владельца. Oracle получит полный контроль над алгоритмами, механизмом сбора данных и обновлением программного обеспечения.

Экономика
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